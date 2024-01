Com oficinas e apresentações teatrais, Shopping Jequitibá realiza projeto Super Férias

O Shopping Jequitibá está promovendo durante todo o mês de janeiro o Projeto Super Férias, com atividades de lazer e entretenimento, com programação gratuita para a garotada num ambiente seguro e acolhedor.

Entre os dias 12 e 14, das 14 às 16 horas, a Equipe Super Cérebro traz diversão e jogos para testar a inteligência das crianças e seus familiares. E no domingo, dia 14, além das oficinas, às 17 horas, acontece uma apresentação teatral com o grupo Circo da Lua.

A programação prossegue de 19 a 21 de janeiro, com oficinas de Slime com a equipe do Tio Kathynho Carvalho. São 60 vagas por dia, na sexta e sábado, e no domingo 48 vagas. Além disso, no domingo, dia 21, às 17 horas, tem muita animação com a dupla Pirulito e Paçoca.

A programação do Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá será encerrada entre os dias 26 e 28, com oficinas de Português, Matemática, Raciocínio Lógico e Jogos Educativos com a Equipe Kumon. E fechando com chave de ouro no dia 28, o Grupo Teatro e Fantasia promove um espetáculo com muito encanto e magia.

“Fizemos uma programação para agradar crianças e pessoas de todas as idades nesse período de férias escolares, num clima de alegria e confraternização. Sejam todos bem vindos ao Super Férias”, afirma a superintendente do Shopping Jequitibá Vera Lúcia Guimarães.