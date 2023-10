Com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no filme, o Boticário aposta na Inteligência Artificial para comunicar nova campanha

O Boticário traz Malbec X de volta e usa a tecnologia de IA Generativa em ações que vão falar de sensualidade, conquista e confiança com diferentes públicos

Um dos maiores sucessos de público da perfumaria do Boticário, Malbec X está de volta. Na campanha, a marca conta aos consumidores mais detalhes do Fator X (ingrediente exclusivo, que aumenta o poder da atração) dessa fragrância, que é a mais sensual da linha Malbec, e aumenta a temperatura com o casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em cenas picantes. Além disso, a novidade desperta o desejo com conteúdos direcionados para seu público no TikTok e Twitter, além de abusar de inovações com inteligência artificial generativa e uma ação inédita para os usuários do Twitter.

O relançamento traz o conceito de que “a chama não apagou” com um dos casais mais carismáticos do Brasil: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, conhecidos por sua super-química – elemento explorado em Malbec X. Eles protagonizam um roteiro assinado pela AlmapBBDO em um curta onde o cantor aparece se arrumando e usando a fragrância. No momento em que Diogo borrifa a fragrância, uma chama se acende. Por fim, as celebridades esquentam o clima até tirarem as roupas um do outro enquanto o pavio segue aceso até atingir o clímax. Assista aqui.

Entendendo formas de oferecer conteúdo para os diferentes grupos de consumidores, o Boticário aplicou o formato mais comentado do momento: a Inteligência Artificial Generativa, que sugere respostas e informações com dedução a partir de interações com os usuários. “Nós queremos conversar com os nossos consumidores de forma cada vez mais próxima, garantindo que aquele conteúdo é relevante para ele. Foi assim que entendemos que Malbec X conversava com cinco clusters muito interessantes: tímidos, envergonhados, ativos, exploradores e fetichistas. A partir desse aprofundamento, aplicamos essa tecnologia, que permitiu que outras opções de mensagens fossem desdobradas em mais de 250 possibilidades – garantindo uma comunicação mais bem direcionada para diferentes audiências”, explica Marcela de Masi, Diretora de Branding e Comunicação do Boticário. “Isso porque, em 2022, quando lançamos o item pela primeira vez, observamos que peças ativadas em grupos direcionados tinham um engajamento superior em até duas vezes”, complementa a executiva. O projeto, que incluiu um pré-trabalho de “educação” da ferramenta sobre o que é o produto, usando exemplos de frases para a plataforma se inspirar nos guidelines da marca, foi realizado em parceria com os times de mídia, planejamento e criação da AlmapBBDO.