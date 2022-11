Com serviços gratuitos, Mutirão do Diabetes começa nesta quinta-feira

Nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18 de novembro, acontece o Mutirão do Diabetes de Itabuna, que chega à sua 18ª edição e será realizado das 8 às 13 horas, na Terceira Via Hall, na Avenida JS Pinheiro, e oferece serviços médicos gratuitos à população.

Promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, o Mutirão, coordenado pelo Dr. Rafael Andrade, contará com a presença do Dr. Levimar Araújo, Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e do Dr. Cristiano Caixeta, Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, além de especialistas da Bahia e de outros estados, que atuam como voluntários no projeto, cujo modelo é replicado em cerca de 40 cidades brasileiras.

“Nossa expectativa é de que mais uma vez o Mutirão do Diabetes reafirme Itabuna como referência nacional e mundial na prevenção da doença”, afirma o Dr. Rafael Andrade, que destaca a adoção de novas tecnologias como Retinografia Digital com uso de algoritmo de Inteligência Artificial e a emissão de laudos utilizando a tecnologia da Telemedicina, garantindo maior precisão e rapidez nos diagnósticos.

Exames realizados

Durante o Mutirão, serão realizados exames do pé diabético e do fundo de olho. Os casos diagnosticados com retinopatia diabética acentuada, ou pé diabético com sinais de gravidade, serão encaminhados para uma segunda etapa no Hospital Beira Rio, onde passarão por exames laboratoriais e tratamento.

Além do atendimento médico, nos dias 17 e 18, também na Terceira Via Hall será realizada a Feira do Diabetes que também acontecerá para levar informações e serviços para toda a população, como a campanha de detecção do diabetes através dos exames de glicemia, pressão arterial e muitos stands com profissionais para orientar o público.

Todas essas ações estão integradas à Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes que atuam nas Unidades Básicas de Saúde-UBS.

O Mutirão do Diabetes 2022 é uma realização da ONG Unidos Pelo Diabetes com o apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novonordisk.