Com tratamento de resíduos, CVR Costa do Cacau incentiva sustentabilidade

Instalada numa área na Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), a CVR Costa do Cacau é uma Central de Tratamento de Resíduos que entrou em operação em 2021, e atua com foco em modernas tecnologias de meio ambiente e sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos. Além disso, promove a geração de empregos para a região.

A CVR possibilita às empresas, instituições e prefeituras municipais a destinação adequada e segura de seus resíduos sólidos, suprindo de imediato a necessidade urgente de promover a gestão dos resíduos como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Localização estratégica

A unidade, devidamente licenciada, é a única credenciada, num raio de 200 quilômetros, para atender não só aos dois principais municípios do Sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna, mas toda região da Costa do Cacau. A empresa tem localização estratégica entre as duas cidades sulbaianas que mais geram resíduos e que conseguirão realizar sua destinação adequada, sem a necessidade de implantação imediata de transbordos.

Respeito ao meio ambiente

A CVR Ilhéus tem participação do grupo capixaba Marca Ambiental, com 25 anos de experiência na construção e operação de centrais de tratamento de resíduos. A Marca Ambiental é uma empresa pioneira e a maior do Espírito Santo, atuando desde 1995 em soluções completas para resíduos, com forte impacto para a preservação ambiental e foi fundamental para que o estado atingisse a meta de lixão zero.

O foco de atuação é gerenciamento integrado de resíduos para os setores de saneamento urbano, industrial, saúde, mineração, construção civil, portos, aeroportos, alimentos, petróleo e gás etc. O empreendimento implantado no Sul da Bahia será referência em inovação, tecnologia, qualidade e respeito ao meio ambiente.