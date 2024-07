Com viagem ao México, campanha do Boticário exalta amizade

Uma viagem ao Nickelodeon Hotels & Resorts em Riviera Maya, no México. Este é o prêmio de um concurso promovido pelo Boticário nas redes sociais, onde o público é embalado sob o tema “A fórmula secreta da amizade”.

Para impulsionar o lançamento da linha Cuide-se Bem Bob Esponja, a marca lançará um challenge nas redes sociais desafiando duplas de amigos a concorrerem à viagem e criarem memórias inesquecíveis, como, com certeza, já tiveram assistindo ao desenho. Para participar, os consumidores devem soltar a criatividade em um vídeo contando a história e conexão dessa relação de amizade e basta apenas usar o áudio (disponível no perfil oficial da marca no TikTok) e hashtags oficiais da campanha (#CuideSeBemBobEsponja). A ação promocional terá dois vencedores com direito a acompanhante, que ganharão uma viagem para o Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, além de um kit completo com todos os itens da nova linha. Veja os detalhes sobre a ação promocional neste link.

Cuide-se Bem Bob Esponja deseja revelar algo curioso e especial: os ingredientes secretos da fórmula da amizade, celebrando as diferenças, a diversão e o mais importante: o cuidado. Pensando nisso, a marca apostou em uma estratégia focada em gerar conversa e conectar a comunidade com um tema tão genuíno, que engaja e converte, convocando os consumidores a conhecerem a fórmula da amizade.

“As collabs se consolidaram como uma fortaleza para Cuide-se Bem, e temos apostado cada vez mais em colaborações que agregam valor e se conectam genuinamente com os nossos consumidores. A animação, além de muito querida, é um sucesso entre o público, e daí já teríamos muitos motivos para nos associar e engajar a comunidade. Mas, para além disso, a sinergia de territórios e linguagem também culminou para que a parceria fizesse ainda mais sentido: Cuide-se Bem é uma marca leve, fun e descontraída, assim como o Bob Esponja é otimista, divertido e empolgado com tudo que faz. Unindo as duas marcas, vemos muito potencial de engajar, gerar conversa, desejo e conexão com o nosso público”, comenta Marcela de Masi, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Para completar a estratégia digital, a marca promoveu conteúdos que estão alinhados com um dos pilares mais importantes do desenho e da campanha: a amizade. Com um squad de influenciadores que se conectam genuinamente com os consumidores, a marca explorou perfis que são conhecidos pela forte amizade que carregam para produzirem conteúdos inspirados nas relações deles.

“Um dos pontos mais relevantes para a nossa estratégia digital é a multicanalidade: nossa atuação multicanal nos permite inovar e fazer escolhas assertivas, o que é fundamental para a performance de collabs, que são pensadas de forma personalizada por canal e definindo os perfis mais assertivos para embarcarem com a gente na criação e reverberação dos conteúdos”.

O conceito da campanha e estratégia de conteúdo se alinham a uma data que está presente no mês do lançamento: o Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, é um gancho interessante para reforçar a linha como um item presenteável na data.