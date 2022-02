Comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Itabuna tem Moção de Aplauso aprovada pelo TJ

O Tenente Coronel Manfredo Silva Santana, atual comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Itabuna, teve aprovada uma Moção de Aplauso, de autoria do Tribunal de Justiça da Bahia, por sua destacada atuação nas operações em defesa das comunidades de Itabuna e de todo o Extremo Sul da Bahia durante as chuvas e as enchentes que atingiram o interior da Bahia. A iniciativa foi proposta pelo desembargador Baltazar Miranda Saraiva e aprovada por unanimidade da corte. Na justificativa foi destacado que o comandante militar coordenou com eficiência e dedicação o Grupamento Aéreo durante o transporte de medicamentos, alimentos, transportes de pacientes e vítimas.

Em Itabuna, o Tenente Coronel Manfredo participou diuturnamente dos resgates de pessoas em áreas de alagamentos, além de manter a população em alerta sobre os riscos iminentes ao transbordamento do Rio Cachoeira e suas consequências. As ações do Comando do 4° GBM durante a catástrofe foram manchetes em várias redes de transmissão estrangeiras, inclusive na AL JAZEERA.

Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz e em Gestão de Riscos Coletivos pela CBMPA, Manfredo Santana já atuou como diretor Adjunto de Planejamento da CBMPA, subcomandante do 4° Grupamento de Bombeiros de Itabuna/Ba, comandante do 6° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, diretor da Academia de Bombeiros Militar.

Como atual comandante do 4° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Itabuna, o Tenente Coronel Manfredo Silva Santana realizou ampliação em 150% da rede de hidrantes públicos na cidade, efetivando, assim, maior prevenção e proteção ao patrimônio público e privado bem como à integridade física dos cidadãos em eventual sinistro. Também efetivou o Projeto Bombeiro Amigo do Peito que se traduz na coleta, em domicílio, de leite materno e entregando ao Banco de Leite do Hospital Manoel Novais, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, correspondendo a 70% do estoque de leite materno daquele hospital.

No extremo sul, uma das mais significativas homenagens recebidas pelo oficial foi no município de Itamaraju, um dos mais atingidos pelas chuvas. O Tenente Coronel teve o seu trabalho reconhecido “por toda simpatia, humanismo e sensibilidade, eram essências naquele momento tão delicado que os munícipes estavam enfrentando”. No local onde funcionou a base Aérea do GRAER (Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia) ficou sob seu comando uma tropa de homens, que desenvolveu o trabalho de logística e apoio aos pilotos das aeronaves que estavam sobrevoando a região, fazendo o mapeamento dos locais para os resgates das vítimas que se encontravam em locais intrafegáveis por terra.

Esta é mais uma homenagem prestada ao oficial. No final do ano passado ele recebeu a mais importante comenda do Estado, a Comenda Dois de Julho, da Assembleia Legislativa da Bahia, indicação do deputado estadual Fabrício Falcão, por sua destaca atuação militar e social no comando da corporação.