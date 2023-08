Comandante do Corpo de Bombeiros no Sul da Bahia, Tenente Coronel Manfredo recebe a Medalha Thomé de Souza

O Tenente Coronel Manfredo Silva Santana, comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Itabuna, recebe nesta quinta-feira (9) a Medalha Thomé de Souza, outorgada pela Câmara Municipal de Salvador. Os desembargadores do Tribuna de Justiça da Bahia Sérgio Cafezeiro e Baltazar Miranda, o procurador de Justiça Márcio Fahel e o comandante geral do Corpo de Bombeiros da Bahia Coronel BM Adson Marchesini comporão a mesa da solenidade de outorga da Medalha.

A principal honraria concedida pelo Legislativo Soteropolitano foi indicada pelo vereador Daniel Alves e aprovada por unaminidade, em função dos relevantes serviços prestados pelo militar em 28 anos de corporação e pela atuação durante as enchentes que assolaram o Sul da Bahia, na virada dos anos 2021/2022. Na ocasião, o comandante Manfredo contou com a eficiência e dedicação do Grupamento Aéreo durante o transporte de medicamentos, alimentos, transportes de pacientes e vítimas.

Em Itabuna, ele participou diuturnamente dos resgates de pessoas em áreas de alagamentos, além de manter a população em alerta sobre os riscos iminentes ao transbordamento do Rio Cachoeira e suas consequências para a população. As enchentes causaram destruição e deixaram milhares de desabrigados em toda a região.

Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz e em Gestão de Riscos Coletivos pela CBMBA, Manfredo Santana já atuou como diretor Adjunto de Planejamento da CBMBA, subcomandante do 4° Grupamento de Bombeiros de Itabuna/Ba, comandante do 6° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, diretor da Academia de Bombeiros Militar.