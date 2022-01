Combate à Covid: veja calendário de vacinação em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação, em Itabuna, nesta semana. Para a vacinação contra a Covid-19 nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a primeira, segunda e terceira dose será aplicada a partir desta terça-feira, dia 11, até a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Para a primeira dose , o público é formado por crianças maiores de 12 anos. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência.

Segunda dose

Para a segunda dose, nos turnos matutino e vespertino, pessoas que estão com data de retorno até 14 de janeiro para uso das vacinas das Coronavac, Oxford e Pfizer. Vale destacar que está liberado para todos a antecipação da 2ª dose Pfizer para 60 dias. A documentação é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e cartão com registro da primeira dose.

Na quarta-feira, dia 12, haverá vacinação de segunda dose para pessoas maiores de 18 anos que estão em atraso no esquema vacinal. E também, para adolescentes de 12 a 17 anos que tenham recebido a primeira dose da Pfizer até 14 de novembro.

A ação será na UniFTC das 17 às 20 horas. A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacina com o registro da primeira dose e comprovante de residência.

Terceira dose e reforço

Para a terceira dose, nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, das 8 às 11h e das 13 às 16 horas serão imunizadas pessoas maiores de 18 anos com conclusão do esquema vacinal há mais de 4 meses (a partir da data da segunda dose).

Na quarta-feira, dia 12, haverá vacinação de terceira dose para pessoas maiores de 18 anos e que tenham concluído o esquema vacinal há 4 meses (a partir da data da segunda dose). Além disso, na ação, haverá também dose de reforço da Janssen para pessoas maiores de 18 anos que tenham tomado esta vacina (primeira dose/dose única) dentro do intervalo 2 a 6 meses.

A ação será na UniFTC, das 17 às 20 horas. A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão SUS, cartão de vacina com o registro da última dose. O atendimento é por ordem de chegada.

Vacinação para afetados pela chuva (Jaçanã)

Nesta terça-feira, dia 11, haverá vacinação pela Rede de Frio para pessoas afetadas pelas chuvas residentes no bairro Jaçanã. A vacinação seletiva (Covid-19, Influenza, Tétano e Hepatite A) visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e também contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 8 às 12 horas na Igreja Nossa Senhora das Graças no Jaçanã. A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro vacinal, se disponível. (A equipe vai orientar àqueles que não dispõem documentação).

Afetados pela chuva (Nova Itabuna, Campo Formoso e Urbis IV)

Na quarta-feira, dia 12, haverá vacinação pela Rede de Frio para pessoas afetadas pelas chuvas residentes nos bairros Nova Itabuna, Campo Formoso e Urbis IV. A vacinação seletiva (Covid-19, Influenza, Tétano e Hepatite A) visa imunizar contra doenças de síndrome gripal e, também, contra doenças de exposição às águas contaminadas.

A ação será das 8 às 12 horas na Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASA), no bairro Nova Itabuna. A documentação necessária é RG, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com o registro vacinal, se disponível. (A equipe vai orientar aqueles que não dispõem de documentos).