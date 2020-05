Combate à dengue: visitas suspensas, mas seguem denúncias em Itabuna

Devido ao cenário imposto pelo coronavírus, as visitas domiciliares dos agentes de combate a endemias estão suspensas em Itabuna. Mas o serviço segue aberto a denúncias da população pelo Dique-dengue (3612-8324).

O telefone está disponível sempre que as pessoas perceberem locais com acúmulo de água – foco para multiplicação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e chikungunya.

A informação está sendo transmitida porta a porta pela equipe, devidamente protegida por máscaras. “Não vamos entrar nas casas, para não oferecer risco a vocês nem a nós”, disse um agente na manhã desta segunda-feira (4), no bairro de Fátima.

Ele explicou que a partir da próxima semana, sempre nos finais de tarde, começará o trabalho de pulverização, com carros fumacê. Os primeiros locais visitados serão aqueles com maior índice de infestação. Entre eles, Antique, Daniel Gomes e Sarinha.

“O foco neste momento é o coronavírus, mas estamos alertando que as outras doenças não tiraram férias”, afirmou o profissional ao Diário Bahia.