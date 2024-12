COMDUS aprova liberação de alvará pela Prefeitura de Itabuna para novo Fórum da Justiça Eleitoral

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (COMDUS) aprovou, à unanimidade, em reunião ordinária na quinta-feira, dia 5, o licenciamento dos projetos de reforma do imóvel do antigo Escritório Local da CEPLAC, na Avenida Juca Leão, no centro de Itabuna, para a instalação da 27ª e 28ª Zonas Eleitorais pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

O imóvel foi cedido, por tempo indeterminado, à Justiça Eleitoral pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de acordo com publicação no Diário Oficial da União em outubro do ano passado.

Há anos estava abandonado, depois de a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) ter fechado a unidade e repassado o imóvel à SPU.

Presidido pelo arquiteto e urbanista Marcelo Andrade, o COMDUS, integrado por profissionais de várias secretarias municipais e instituições da sociedade civil, definiu pela liberação do alvará pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), cuja titular a secretária Sônia Fontes, participou da abertura da reunião.

Reformado, o imóvel que terá 1.948 metros quadrados de área construída de um total de 7.478 metros quadrados do terreno situado numa área nobre da cidade, nas proximidades do Grapiúna Tênis Clube (GTC).