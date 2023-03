Começa a 10ª Conferência Municipal de Saúde em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio Secretaria Municipal de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde realizam a 10º Conferência Municipal de Saúde, a partir desta quarta-feira, dia 30, 13 horas, no auditório da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASA), no Bairro Nova Itabuna. No primeiro dia, as atividades se encerram às 17h30min, enquanto no segundo dia, acontecem das 8 às 16 horas,

Este ano o tema da Conferência Municipal é “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – na quinta, vai ser outro dia”, com quatro eixos: “A Itabuna que temos”. A Itabuna que queremos”, “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”, “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia” e “Amanhã será outro dia para todas as pessoas”.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, destacou que na Conferência serão debatidas as políticas públicas de saúde e a participação popular para remediar ou buscar soluções não só para os problemas na prestação de serviços locais, como em nível estadual e nacional, e a desafiadora situação do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, o convite à população para que participe”, expressou.

A Conferência Municipal de Saúde tem a finalidade de debater temas da saúde pública, a estrutura das redes de serviços e de atenção à saúde, os fluxos da Secretaria Municipal de Saúde e, a partir disso, propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis municipais, estaduais e federal.

As discussões preliminares sobre a temática aconteceram nas Pré-Conferências na semana passada, nos quatro módulos da Atenção Primária. As pautas levantadas serão levadas à Conferência com representação dos vários segmentos sociais, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para apreciação, bem como a formação dos delegados que levarão as propostas na 11ª Conferência Estadual de Saúde, em Salvador.