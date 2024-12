Começa a Operação Verão com reforço policial, novos veículos e mais armamentos

Com foco na garantia da segurança e da tranquilidade de baianos e turistas durante a estação mais festiva do ano, o governador Jerônimo Rodrigues lançou, nesta quarta-feira (4), a Operação Verão 2024/2025. Durante o ato, no Jardim dos Namorados, em Salvador, houve uma exposição de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e uma simulação de salvamento. Foram entregues, ainda, viaturas, armamentos e equipamentos para as forças de segurança do estado.

“É uma ampliação das nossas forças para garantir um verão tranquilo. Durante o verão, as pessoas estão de férias, as famílias circulam mais, viajam mais, tem muitos turistas chegando ao estado. Uma agenda de segurança pública, Corpo de Bombeiros, DPT [Departamento de Polícia Técnica], Polícia Civil e Polícia Militar, mas temos, também, uma agenda de turismo, temos uma agenda de saúde, afinal de contas, toda a estrutura se mobiliza para receber as pessoas”, pontuou o governador.

A Operação Verão é realizada anualmente, visando coibir a criminalidade e, ainda, com o objetivo de promover ações de conscientização e prevenção, garantindo que baianos e turistas possam desfrutar das belezas do estado com segurança. A intensificação do policiamento vai alcançar áreas turísticas e as praias, em especial nos finais de semana e feriados.

“Essa operação não ocorre somente na capital. É na capital e em todo o interior do estado, que vai receber parte desses equipamentos entregues”, frisou o titular da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Aproximadamente 9500 policiais militares, 800 bombeiros e 2892 policiais civis, além de profissionais do DPT, vão atuar, em regime de serviço extraordinário, até 6 de abril de 2025. O reforço no efetivo vai ser feito com a presença de agentes de unidades do interior e, também, policiais que estão de folga, com pagamento de plantões extras, o que representa R$ 7,2 milhões.

Cerca de R$ 15,7 milhões foram destinados para aquisição de novos veículos, armamentos e equipamentos para os órgãos de segurança da Bahia. Com o aporte financeiro superior a R$ 10,5 milhões, foram adquiridas 200 viaturas, sendo 180 motocicletas, sete caminhonetes, quatro carros, quatro quadriciclos e cinco bases móveis para a Polícia Militar (PMBA). Também foram entregues pelo governador 727 fuzis e 1798 coletes, que somam R$ 3,6 milhões.

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) recebeu 16 viaturas, num investimento de pouco mais de R$ 1 milhão. Já o DPT recebeu três veículos. O valor de quase R$ 1,5 milhão foi destinado para a aquisição de equipamentos de salvamento para profissionais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA).

Por meio da união entre a Polícia Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema), foram distribuídos nove quadriciclos, sete motos aquáticas, uma lancha e carretas para motos e quadriciclos, bem como um reboque. “Vamos apoiar a Polícia Ambiental na fiscalização no entorno da Baía de Todos-os-Santos, se estendendo até Valença, Camamu, Boipeba, operacionalizando junto ao Inema [Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos], porque a gente tem a garantia da eficácia da política pública, fiscalizando, regulando, monitorando e protegendo nosso meio ambiente”, explicou o secretário da Sema, Eduardo Sodré.

A Polícia Militar ainda lançou a Operação Via Magna, para reforçar a proteção em Salvador, Lauro de Freitas e na BA-099 até o pedágio. “Contaremos com um policiamento adicional durante a noite e a madrugada”, acrescentou o comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho.

*Turismo*

Na ocasião, a Secretaria de Turismo (Setur) lançou o projeto Bahia, Sinta Essa Energia. O objetivo é envolver os 3 milhões de visitantes (média esperada para o Verão 24/25) num calendário de eventos, que inclui uma programação vasta de receptivos, ações culturais, entretenimento e interatividade, alinhados a ações especiais.

Repórter: Anderson Oliveira/GOVBA