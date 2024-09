Começa a travessia da rede adutora do Projeto Mais Água sob a ponte da BR-101

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) deu início na manhã de domingo, dia 22, à travessia da rede adutora do Projeto Mais Água para a Cidade sob a ponte da BR-101, nas proximidades da comunidade da Bananeira. A rede será entroncada ao reservatório que vai armazenar 5 milhões de litros d’água.

Segundo o presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, são 120 metros de tubulação passando sob a ponte nesta fase final da obra.

“O Mais Água foi iniciado a cerca de dois anos. Agora estamos quase concluíndo essa obra, que passa a ser um marco da atual gestão. Tenho muito orgulho em ter fazer parte desse projeto junto com toda a equipe da EMASA”, afirmou Mendes Filho.

O reservatório instalado no Loteamento Jardim Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, vai atender todos os bairros da zona sul de Itabuna, dando fim ao fornecimento irregular de água.

O gerente-técnico da EMASA, João Bettencourt, prevê que o serviço de travessia seja concluído nos próximos quatro dias. “Organizamos um cronograma e estamos seguindo à risca para que os moradores de Itabuna possam em breve contar com água em suas casas todos os dias”, disse Bitencourt.

O Projeto Mais Água para a Cidade atenderá os bairros das zonas sul, leste e oeste. Além do reservatório instalado no Jardim Cordier, outro com capacidade para armazenar 3 milhões de litros d’água foi montado no Bairro Novo Lomanto.