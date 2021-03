Começa cadastro para distribuição do peixe na Semana Santa em Itabuna

Pessoas residentes em Itabuna, que vivem em condição de pobreza e de extrema pobreza, começaram a ser cadastradas, para receberem o tradicional peixe da Semana Santa. A ação é realizada por técnicos da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.

A secretária Andrea Castro informou que para evitar aglomerações, o cadastro será feito nos CRAS de abrangência de cada bairro. Ela explicou que “ao fazer o cadastro, a pessoa já sabe o local que vai receber o peixe”. Itabuna conta atualmente com três Centros de Referência de Assistência Social, além de dois itinerantes.

Quando e onde

O cadastramento, que começou a ser feito nesta quarta-feira (24) vai até a próxima sexta-feira (26), das 8 às 14 horas, nos CRAS e na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, de acordo com o bairro do assistido. Para realizar o cadastro, é preciso apresentar o número de NIS e estar inscrito no CadÚnico.

Andrea Castro acrescentou que a distribuição do peixe será feita nas próximas terça e quarta-feira, dias 30 e 31, nas escolas da rede municipal.