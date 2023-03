Começa em Ilhéus a vacinação bivalente contra Covid-19

Prefeitura de Ilhéus vai ampliar a partir da próxima segunda-feira (20), a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Pfizer Bivalente para gestantes e puérperas – mulheres até 45 dias após o parto. A vacina protege contra o vírus original da doença e também contra as subvariantes Ômicron. Para receber a dose, as puérperas precisam apresentar a certidão de nascimento do recém-nascido.

A vacina bivalente também está disponível para idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pessoas vivendo em Instituição de Longa Permanência (ILP), indígenas e quilombolas. O imunizante deve ser administrado somente como reforço para quem já iniciou o esquema vacinal com, pelo menos, duas doses das vacinas monovalentes, com intervalo de quatro meses após a última dose recebida.

É importante a apresentação do documento de identificação com foto e do cartão de vacinação. O serviço será ofertado nas unidades de saúde previamente informadas, conforme o horário de funcionamento das salas de imunização.

Cronograma – Na próxima fase de vacinação, prevista para o dia 17 de abril, as vacinas bivalentes serão aplicadas em trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e privadas de liberdade.