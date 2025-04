Começa em Itabuna a entrega dos vouchers dos peixes e kits da Semana Santa

A dona de casa Bárbara da Cruz Santos, moradora do São Caetano, mãe de dois filhos, elogiou a organização, a tranquilidade e a segurança no primeiro dia de distribuição dos vouchers pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, às 22.500 famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberão na próxima terça-feira, dia 15, entre 1,8 e 2 kg de peixes e os kits da Semana Santa.

Hoje, dia 10, entre 8 e 16 horas, retiram os vouchers nos locais de distribuição chefes de unidades familiares cujos nomes foram iniciados pelas letras de A a L Nesta sexta-feira, dia 11, último dia de entrega, serão atendidos responsáveis por famílias com nomes iniciados por letras de M a Z. Cada família tem direito a um voucher.

Nos dois dias, o atendimento acontece nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e na quadra do Colégio CISO, sempre das 8 às 16 horas. Em cada uma das unidades estão sendo entregues vouchers em cores diferentes, de acordo com às respectivas áreas de abrangência.

No Jardim Grapiúna (voucher branco); CRAS II, em Nova Ferradas (voucher verde); CRAS CEU, na Urbis IV (voucher rosa); CRAS IV, no São Caetano (voucher azul); e na Quadra de Esportes do Colégio CISO, no bairro de Fátima (voucher laranja).

O titular da SEMPS, secretário José Carlos Trindade, durante todo do dia acompanhou o trabalho de entrega dos vouchers e destacou o quanto foi importante o planejamento das equipes envolvidas na organização.

“Graças à experiência de anos anteriores e à dedicação de todas as equipes dos CRAS, conseguimos atender de maneira rápida e atenciosa todos que foram retirar os vouchers nas primeiras horas do atendimento”, disse Trindade. “Tudo acontece de maneira segura e tranquila”, acrescentou.

GRATIDÃO

Entre os beneficiários que compareceram à retirada dos vouchers nesta quinta-feira ficaram evidentes a sensação de tranquilidade no atendimento e o sentimento de gratidão pelo benefício do peixe e da cesta da Semana Santa. Foi essa a opinião da dona de casa Mônica de Freitas, residente do Bairro Sarinha Alcântara que foi atendida, prioritariamente, por conta da mobilidade reduzida.

“Só tenho que elogiar a organização, o atendimento e a acolhida que encontrei aqui para a retirada do ‘vale’. Está de parabéns toda a equipe de funcionários da Prefeitura, principalmente, aqueles que trabalham aqui no CRAS IV. E o meu sentimento é de gratidão ao prefeito Augusto Castro que, mais uma vez, está colocando alimento na mesa de quem mais precisa”, disse Mônica.

Quem também elogiou a iniciativa do prefeito em manter a tradição na Semana Santa da entrega do peixe para as famílias carentes foi o senhor José Santos Costa, morador do Jaçanã. Ele lembrou que o peixe vem acompanhado do arroz, do feijão, do leite de coco e do dendê, além de uma caixa de chocolates.

“Isso é uma ajuda muito importante para nós que, muitas vezes, não temos condições de colocar um alimento bom todos os dias na mesa para os nossos filhos”, afirmou.

Demonstrando felicidade, a dona de casa Damiana Maria Elias, moradora do Maria Pinheiro, falou da sua gratidão por saber que, em mais um ano, contará com o auxílio da prefeitura para manter a tradição de comer peixe na Sexta-Feira Santa. “Estou muito feliz porque terei peixe para minha família. Graças a Deus, temos um prefeito que olha sempre para os mais pobres nesta época em que é muito difícil este tipo de alimento para quem não tem condições”, disse.

PEIXES E KITS

Na próxima terça-feira, dia 15, das 8 às 16 horas, diferentemente dos locais de retirada dos vouchers, o peixe e kits serão entregues nos seguintes locais: Centro de Cultura Adonias Filho, no Jardim do Ó (voucher branco); e Escola Municipal Lourival Ferreira, em Ferradas (voucher verde).

Ainda, Escola Municipal Frederico Smith, na Urbis IV (vouchers rosa); Vila Olímpica de Itabuna, no São Caetano (voucher azul); e na Quadra de Esportes do CISO, no Bairro de Fátima (voucher laranja). Além do pescado tipo corvina, cada kit será composto de 1kg de feijão, 1kg de arroz, leite de coco, azeite de dendê e uma caixa de bombons de chocolates.