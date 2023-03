Começa em Itabuna pagamento do Bolsa Família com adicional de R$150

Começou na segunda-feira passada, dia 20, o pagamento da primeira parcela do Bolsa Família com adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. O benefício é destinado às famílias de baixa renda que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza em todo o país.

Os primeiros beneficiários a receberem o auxílio são aqueles com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com o adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Em Itabuna, por exemplo, segundo dados da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), 26.743 famílias recebem o auxílio, com o valor médio de R$ 650,71.

Segundo a secretária interina de Promoção Social e Combate à Pobreza, Suse Mayre Martins, desde o início do ano que o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até R$ 145 bilhões fora do teto, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.

Em junho, o pagamento será ainda maior com o adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre os dados de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas de poupança digital do banco.

“O Bolsa Família é um importante programa social do Governo Federal que tem como objetivo ajudar famílias mais pobres a superar a situação de vulnerabilidade social. Com o adicional de R$ 150, o programa vai beneficiar ainda mais famílias e proporcionar uma vida melhor para milhões de brasileiros”, completou Suse Mayre.