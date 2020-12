Começa Feira de Economia Solidária em Itabuna

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul dá início, nesta quinta-feira (17), a uma feira no Shopping Jequitibá, em Itabuna. O evento segue até 15 de janeiro de 2021, próximo à praça do papai Noel. Clientes encontrarão produtos das regiões Sul, Sertão São Francisco, Sertão Produtivo, Litoral Norte, Sudoeste e município de Itapetinga.

Itens como geleias, panetones, chocolates e derivados do cacau, licor, cachaça, artesanatos e até Kafta de peixe poderão ser adquiridos pelos consumidores. Alguns produtos estarão disponíveis para degustação no local. São aceitos todos os cartões de débito e crédito e as vendas beneficiam diretamente grupos produtivos que atuam de forma coletiva nos seus territórios.

Café agroecológico, biscoito de polvilho, geleia de umbu, linguiça de bode defumada e fresca, sarapatel de bode, molho de tomate orgânico e beijus de maracujá e açafrão da terra, entre as delícias disponíveis. Também serão comercializados queijos especiais de leite de cabra com vinho e cachaça na composição, queijo coalho e ricota.

A abertura oficial será às 19h30min na loja e contará com a presença dos expositores, equipe do Cesol Litoral Sul, representante da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e Superintendência de Economia Solidária (Sesol), clientes e parceiros. A ação segue todos os protocolos de saúde contra a Covid-19 e tem o apoio do governo do estado através da Setre.

Durante o período de funcionamento da feira, a loja Empório do Litoral, do Cesol Litoral Sul, estará fechada. Os clientes encontrarão o mix de produtos no Shopping Jequitibá.

Economia Solidária na pandemia

Desde março, quando a pandemia do Coronavírus despontou no Brasil e no mundo, produtores da economia solidária interromperam atividades presenciais e buscaram formas de se reinventar para seguir atuando remotamente comercializando seus produtos. Em junho foi realizado o Festival Virtual da Economia Solidária “São João da Minha Terra”, que contou com atrações culturais e comercialização de itens da produção baiana de 15 territórios, tudo online.

Somente neste mês de dezembro foram retomadas feiras e eventos presenciais com as medidas preventivas de combate à Covid-19 – entre os dias 1º e 6 foi realizada uma Feira de Economia Solidária em Vitória da Conquista, no Shopping Conquista Sul, e agora tem outra edição no Shopping Jequitibá, em Itabuna. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)