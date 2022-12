Começa Programa de Telemedicina para pacientes da UTI no Hospital de Base

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), deu início ao Programa de Telemedicina em UTI, criado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADISUS). A experiência em acontecendo desde outubro.

O programa possui parceria com seis hospitais com experiência no tratamento de pacientes complexos. Tem por objetivo fornecer mais tecnologia e capacitação profissional para os médicos e as equipes multidisciplinares.

O projeto-piloto é capitaneado pelo Hospital do Coração de São Paulo (HCor) e está acontecendo na UTI I da unidade hospitalar, com telerounds (visitas online), de segunda a sexta-feira. Pelo período de uma hora, a equipe do setor discute com a equipe do HCor sobre exames, condutas, formas de tratamento, de cuidados e terapêutica, com a finalidade de um desfecho positivo do quadro do paciente.

O supervisor médico do Hospital de Base, Fernando Alves Jr, comentou que parcerias assim trazem mais tecnologia e qualificação para os profissionais da unidade hospitalar. Para o diretor técnico, médico Paulo Cézar Medauar, “o Programa de Telemedicina veio para somar forças à equipe assistencial”.

Volume de investimentos

Os benefícios do programa foram destacados pelo médico intensivista José Américo, que é coordenador da UTI I e responsável pelo projeto no HBLEM. “Isso vai permitir a produção diária e mensal de indicadores, através de uma plataforma disponibilizada pelo HCor, como taxa de mortalidade, tempo de permanência, infecções, entre outros, para um diagnóstico mais preciso das características dos pacientes e a sua melhoria contínua”, declarou.

O enfermeiro consultor do HCor, Américo Júnior, que esteve na unidade hospitalar junto com a enfermeira da TeleUTI, Ariane Salles, informou ainda que “o programa é eminentemente educacional e fornece suporte técnico de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros especialistas em terapia intensiva, através de uma plataforma de educação a distância”.

A atual gestão municipal destaca investimentos fortes no Hospital de Base, inclusive tem projeto de construir anexo, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), para ampliar a oferta de serviços médicos.