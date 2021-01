Começa recuperação em conjuntos de semáforos em Itabuna

Por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), está em andamento a recuperação em conjuntos de semáforos em vias de Itabuna. Técnicos da Superintendência de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, e da Secretaria de Transportes e Trânsito atuaram nos cruzamentos da avenida Amélia Amado, com rua Antônio Muniz, no centro, e da avenida Manoel Chaves com a rua Juarez Távora, no bairro São Caetano,.

Há tempo os equipamentos apresentavam intermitência, com luz amarela, o que prejudicada o fluxo de veículos e de pedestres. Segundo o secretário de Transportes e Trânsito, Thales Rodrigues da Silva, os técnicos estão trabalhando para a recuperação do conjunto semafórico no cruzamento da avenida Félix Mendonça com a rua Hercília Teixeira de Almeida, no bairro Conceição, que apresenta o mesmo problema há pelos quatro meses.

Segundo ele, a Secretaria de Transportes e Trânsito elabora Plano Emergencial que prevê a revisão de todos os conjuntos semafóricos existentes na cidade, repintura de faixas de segurança e de sinalização horizontal e recolocação de placas de sinalização de trânsito. “O prefeito Augusto Castro determinou que, gradativamente, façamos melhorias no sistema, inclusive com aquisição de novos equipamentos”, disse.