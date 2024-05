Começa reordenamento do Centro Comercial em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA) e de Segurança e Ordem Pública (SESOP) e de Saúde, iniciou na segunda-feira, dia 6, o serviço de limpeza urbana e reordenamento do condomínio Centro Comercial. A ação na maior central distribuidora de hortigranjeiros da cidade ocorre a partir do setor de Administração e da praça de alimentação.

Com mais de 50 anos de história, o condomínio Centro Comercial substituiu a antiga feira livre da Praça José Bastos. A partir da próxima semana, deverá passar por uma completa reorganização por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD).

Em paralelo, ele autorizou as obras de urbanização de vias públicas do Bairro Jardim Grapiúna nas proximidades pelo Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui.

Fluxo de veículos

Segundo o gerente das Feiras Livres da SESOP, Sanderson Oliveira Girard, os próximos passos serão a abertura das vias públicas para melhorar o fluxo de veículos, fiscalizar e orientar motoristas de caminhões que estacionam de forma irregular e principalmente atender aos apelos dos feirantes da central de hortigranjeiros e de consumidores.

“Começamos, a atender a quem comercializa alimentos no Centro Comercial e mesmo aos moradores do Jardim Grapiúna com a limpeza da área superior por várias equipes do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Na parte baixa da central, será executada a roçagem, sacheamento e higienização das ruas e um grande faxinaço no comércio da farinha e cereais e no mercado da carne”, completou Sanderson.

“Estamos fazendo um trabalho de limpeza, urbanismo e mobilidade que é muito importante no Centro Comercial que ficou abandonado por muito tempo. Mas, agora com a determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), estamos trabalhando firme para dar mais dignidade, conforto e segurança aos comerciantes e frequentadores, além dos moradores do entorno”, comentou o diretor do Departamento de Limpeza Pública, Lázaro Alcântara.

Ele revelou ainda que, além do mutirão de limpeza, a Prefeitura vai executar a requalificação do local para melhorar a qualidade ambiental, dos produtos e da saúde pública numa ação com o suporte técnico do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

Filha de feirantes e comerciante há 34 anos em um restaurante popular na parte alta do Centro Comercial, a dona de casa Rosângela da Paz Martins, afirmou que é a primeira vez que a gestão pública faz um trabalho de limpeza tão grande na feira do Centro Comercial. “Eu só tenho a elogiar porque o prefeito Augusto Castro e as equipes dando o suporte para gente aqui, vai melhorar isso aqui. Espero que continue porque é disso que a gente precisa: trabalho firme e organização. Afinal, aqui é nosso local de ganhar sustento a cada dia”, finalizou.