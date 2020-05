Começa terceira etapa da vacinação contra gripe em Itacaré

A partir desta segunda-feira, começa a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe Influenza em Itacaré. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nessa etapa, que vai até o dia 18 de maio, devem se vacinar as pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda fase, entre 18 de maio e 5 de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Em Itacaré, a vacinação estará disponível na Unidade Básica de Saúde Otto Alencar, no centro da cidade, e nos postos de saúde dos bairros da Passagem e Santo Antônio. Já no distrito de Taboquinhas a vacinação será feita no Posto de Saúde Maria de Lourdes. A Secretaria de Saúde informa que os integrantes dos demais grupos prioritários das etapas anteriores também podem se vacinar, mas é preciso evitar aglomerações.

Zona rural

Na zona rural as equipes volantes também continuam o trabalho de imunização para todos os grupos prioritários, seguindo um cronograma de visitas que tem o objetivo de atingir todo o território do município. Iniciado o mês de abril, a vacinação na zona rural já realizou o trabalho de imunização em dezenas de regiões, começando pelas áreas limites de fronteiras de Itacaré com outros municípios, até chegar os locais mais próximos.

A secretaria de Saúde de Itacaré esclarece que a vacina da gripe não protege contra coronavírus, mas é muito importante no momento em que o país passa por uma pandemia. Além de facilitar diagnósticos, a vacinação previne uma coinfecção (quando o paciente contrai as duas doenças ao mesmo tempo) e ajuda a prevenir a sobrecarga do sistema de saúde.