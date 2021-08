Começa vacinação de adolescentes gestantes e puérperas em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciou nesta segunda-feira (30) a vacinação das adolescentes gestantes e puérperas a partir de 12 anos contra a Covid-19, em Itabuna. A medida segue orientação da última Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que também autorizou a vacinação em geral de adolescentes sem comorbidades.

Desde o dia 16 de agosto está sendo realizado pelo município o cadastramento dos adolescentes de 12 a 17 anos com e sem comorbidades. O levantamento está acontecendo no site oficial da Prefeitura e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde até esta terça-feira. Com base no quantitativo dos adolescentes, aqueles com comorbidades serão priorizados no cronograma inicial da vacinação.

Importância do cadastro

A coordenadora da Rede de Frio, Camila Brito, explica que esse levantamento é imprescindível para realização da logística da vacinação desse subgrupo. “Após o dia 31, com o final do cadastramento é que vamos realizar o planejamento do cronograma de vacinação. A expectativa é que possamos iniciar a vacinação daqueles com comorbidade, prioritariamente, a partir do dia 8 de setembro”, afirma.

Camila evidenciou que o cadastro no levantamento é necessário, inclusive, para a definição do quantitativo de doses. Para aqueles adolescentes que não fizeram cadastro presencial por meio dos Agentes Comunitários de Saúde, o formulário virtual ficará disponível amanhã por meio do link no site da Prefeitura de Itabuna e na bio do Instagram da Secretaria Municipal de Saúde.