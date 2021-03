Começa vacinação de idosos nas unidades de saúde de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Rede de Frio, da Secretaria Municipal de Saúde, vai imunizar nesta quarta-feira (17), idosos com 78 ou mais com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento descentralizado será das 8 às 15 horas nas Unidades Básicas de Saúde.

A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que ao comparecer às unidades de saúde as pessoas dessa faixa etária, familiares ou cuidadores apresentem carteira de identidade (RG), Cartão SUS, CPF e comprovante de residência.

Nesse mesmo dia será aplicada a segunda dose do imunizante nos trabalhadores de saúde e idosos com 80 anos ou mais. Para este atendimento, que ocorrerá exclusivamente na Rede de Frio, no Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto (antigo Sesp), será das 9 às 14 horas.