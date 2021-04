Começam as obras do Shops Jequitibá em Ilhéus, um novo conceito de mall urbano

O diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chave Neto supervisionou o processo de demolição da antiga Maternidade Santa Thereza, no centro de Ilhéus, na área onde será implantado o Shops Jequitibá. Ele esteve acompanhado do irmão e empresário Leandro Chaves e os sócios do empreendimento Camilo Carvalho e Rodrigo Mendonça.

No local será construído um mall urbano de vizinhança, carregado de tecnologias, sofisticação e uma variedade de mix, Com esse conceito, o Shops Jequitibá tem a proposta de trazer um estilo de vida no coração da cidade.

A proposta de trazer um estilo de vida que reúne diversificação, convivência, conforto e sofisticação num só lugar. O empreendimento possibilitará, além da oferta de serviços, entretenimento e produtos, também tem como objetivo fomentar a economia e o turismo da cidade. De acordo com os investidores, o empreendimento contará com lojas-âncora, megas, num local de fácil acesso e de convergência de pessoas de cidades do Litoral Sul e Norte. A previsão é de que a obra fique pronta entre novembro/ 22 a março / 23.

O Shops Jequitibá terá uma área construída de aproximadamente 10.000 m2, com 5.000 m2 de ABL com 120 vagas de estacionamento.

De acordo com Manoel Chaves Neto, “o Shops Jequitibá é um conceito moderno, democrático, tecnológico e dinâmico que proporcionará um ambiente e atmosfera de convivência, lazer, prestação de serviço e varejo a toda população, além de estar linkado ao Marketplace do shopping Jequitibá, proporcionando conveniência de compra e entrega.”. Neto destaca ainda, que tem projeto de prospectar sócios locais para replicar este conceito de mal urbano nas cidades do interior da Bahia com população entre 150 mil a 200 mil habitantes.