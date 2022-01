Comenda homenageia desembargadora, prefeito e deputado em Itabuna

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna comemorou, na sexta-feira (28), 105 anos de fundação. Neste ano, a festa de aniversário foi marcada pela implantação de novos projetos e ações que beneficiam empregados dos hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes e entrega da tradicional Comenda Monsenhor Moysés Gonçalves do Couto a três personalidades que contribuíram com a instituição e comunidade.

A quinta-feira foi marcada por dois eventos importantes. À noite, o auditório do Teatro Municipal Candinha Dória recebeu profissionais de saúde, políticos, juízes, empresários e outros convidados para entrega da comenda. O evento foi aberto com a bênção do padre José Roberto, em seguida a desembargadora Eloína Machado, do Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, foi homenageada. A entrega foi feita pelo provedor Francisco Valdece.

A desembargadora Eloína Machado destacou a importância da instituição para os moradores do sul da Bahia, principalmente nos serviços de média e alta complexidade. A magistrada recebeu a comenda por ações desenvolvidas nas áreas social e de saúde, durante quase 30 anos de atuação na região.

Ela liderou campanhas como “Inverno sem frio” e “Natal Solidário” e contribuiu com ações que beneficiam até hoje pacientes que fazem tratamento contra o câncer, na Unidade de Radioterapia. “Essa Comenda é uma prova de que a nossa atuação contribuiu para que as pessoas tivessem acesso a um serviço de qualidade”, comentou.

Paulo Magalhães e Augusto Castro

O segundo homenageado da noite foi o deputado federal Paulo Magalhães, que tem atuado para conseguir recursos financeiros na saúde básica e os serviços de média e alta complexidade. O parlamentar conseguiu, por exemplo, parte dos recursos para a reabertura do Hospital São Lucas, que tem previsão de começar a funcionar no segundo semestre deste ano. A unidade de saúde terá 100% do serviço direcionado para os pacientes SUS. “É um equipamento importante não só para Itabuna, mas para o sul da Bahia também”, ressaltou o parlamentar.

Outra personalidade que recebeu a comenda foi o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que conseguiu, com deputados aliados, em várias ocasiões, recursos para investimento nos hospitais da Santa Casa. “Estou muito feliz por esse reconhecimento. Quero aproveitar para reforçar o nosso compromisso em investir mais para melhorar a qualidade dos serviços de saúde ofertados aos moradores de Itabuna e região. Esse é um dos nossos desafios, e para isso, contamos com apoio de lideranças importantes como o deputado Paulo Magalhães e o senador Otto Alencar”. A entrega da comenda foi feita pelo vice-provedor Peter Deviris.

A quinta-feira, pela manhã, foi marcada pela entrega da reforma da casa de dona Iara da Silva, copeira do Hospital Manoel Novaes. Ela teve o imóvel destruído pela cheia do Rio Cachoeira e está entre as dezenas de empregados da instituição afetados pelas fortes chuvas do final do ano passado e que estão sendo beneficiados com ações desenvolvidos pelo Projeto Santa Casa Acolhe.