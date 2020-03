Comenda Otaciana Pinto celebra força da mulher em Itabuna

Mais uma noite de homenagens, nesta terça-feira (10), coloca a assinatura da Câmara de Itabuna no reconhecimento a diversas mulheres que prestam serviços à sociedade regional. É a entrega da Comenda Otaciana Pinto, marcada para 19 horas, na AABB local, bairro São Judas. Conforme instituído em 2001, cada vereador indica um nome e referenda o trabalho de assistentes sociais, médicas, professoras, empresárias, líderes comunitárias e religiosas. A seguir, parte dos perfis a serem laureados, para que a comunidade prepare os aplausos.

Professoras, que todos dizem ser a raiz das demais profissões, estão entre as homenageadas. O vereador Ricardo Xavier (Cidadania), presidente do Legislativo, indicou a educadora Eliabe Izabel Lima de Moraes, fundadora de uma escola com mais de 50 anos de atuação.

A edil Charliane Sousa, única mulher da Casa, trouxe o nome da pedagoga Kaliana de Almeida Fontes, coordenadora do programa estadual “Respeita as Mina” – Litoral Sul, voltado para a luta contra a violência de gênero. Já Milton Santos Gramacho (PRTB), oferecerá comenda à docente e secretária municipal de Educação, Nilmecy Gonçalves.

A nome Otaciana Pinto, cabe lembrar, remete a uma ex-vereadora, professora e parteira, que teria realizado mais de 10 mil partos entre os anos 1920 e 1970.

Variedade de perfis

O vereador Aldenes Meira (PCdoB) entregará a comenda a Maria Angélica Anunciação, representante da agricultura familiar e do cooperativismo;

– Manoel Júnior (PV) homenageia a empresária Lindóia Danielle Lavinsky;

– Já Ronaldo Geraldo dos Santos (PMN), homenageará a médica Caroline Santos França;

– Júnior Brandão (PT), por sua vez, premia a também médica Carolina Torquato Nascimento;

– Irão comendas das mãos dos edis Babá Cearense (PSL) e Alexandro Vieira Santos (Chicão) – PTB, respectivamente, às assistentes sociais Maria Vitória Cunha Freitas e Mônica Oliveira Cunha de Santana;

– Os segmentos social e espiritual foram lembrados pelo vereador Jaridson Valete (Ninho da Saúde), ao indicar Dinéia Maria da Silva;

– Pastor Francisco (PRB) sublinha os ramos saúde e social homenageando Marisângela do Nascimento Moura;

– A área de saúde foi reconhecida, ainda, pelos edis Alex da Oficina (PTC), com a comenda a Fabiana Silva Souza, e Nel do Bar (Cidadania), laureando Annarony Silveira Almeida Céu.

Mais professoras

– Enderson Guinho trará a diretora escolar Benedita Queiroz da Silva, há 13 anos diretora do antigo Colégio Amélia Amado;

– Chico Reis (PSDB) põe em tela a docente Stella Maria Cruz Soares;

– O edil Antônio Cavalcante (MDB) passa a comenda para a professora Alexsandra Ferreira Nascimento da Silva;

– Beto Dourado (PSDB) enaltece a professora Maria Rita Santos;

– Jairo Araújo (PCdoB) homenageia a educadora Adriana dos Santos Souza Tumissa, pelo comprometimento com a educação como instrumento de transformação social;

– Robson Sá (Robinho) – PP irá laurear a professora Selma Cristina Silva Santos.