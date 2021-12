Comerciante de Camacan morre em acidente de carro

Sidney Pacheco, conhecido como Sarampo, um dos mais fortes comerciantes de Camacan, no sul da Bahia, sofreu um grave acidente de carro neste sábado, 18. Com ferimentos na cabeça, ele morreu na hora.

Sarampo e mais três pessoas voltavam de Pau Brasil, cidade vizinha, quando o carro em que estavam rodou na pista e bateu contra árvores e um poste, junto ao acostamento.

Os outros passageiros escaparam com vida do acidente, ocorrido na rodovia que liga Pau Brasil a Camacan, onde Sarampo trabalhava com diversos segmentos comerciais, incluindo lojas de móveis e materiais para construção.

A família ainda não divulgou horário e local do sepultamento.