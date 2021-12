Comerciantes de Itabuna afetados pelas inundações terão acesso a crédito emergencial

Comerciantes de Itabuna que tiveram os estabelecimentos comerciais prejudicados pelas chuvas e inundações do Rio Cachoeira terão acesso a um crédito emergencial, em condições especiais para adesão e pagamento, liberado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Setre) e operacionalização da Desenbahia.

O anúncio desta linha de crédito foi feito na manhã de segunda-feira, 24, pelo secretário Davidson Magalhães durante encontro com o prefeito Augusto Castro, o gerente de Desenvolvimento da Desenbahia, Thales Quadros e representantes de entidades ligadas ao comércio e clubes de serviços na sede da Rota Transportes.

De acordo com o titular da Setre, Davidson Magalhães, serão liberados empréstimos de até R$ 150 mil, por pessoa, com taxa zero de juros, parcelamento em até 48 meses e um ano de carência para pagamento da primeira parcela. “O governador Rui Costa liberou mais de R$ 20 milhões para atender as cidades que sofreram danos e prejuízos em toda a Bahia. No Extremo-Sul, por exemplo, já foram feitos mais de 200 contratos emergenciais”, citou.

O gerente de Desenvolvimento da Desenbahia, Thales Quadros, lembra que o principal pré-requisito é que o empresário/comerciante comprove que teve o seu comércio afetado pelas águas. “Para isso, ele precisará de um laudo do Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil”, alerta.

Ele informa que a partir desta quarta-feira, dia 29, uma base de apoio será montada na sede do Sinebahia, no Shopping Jequitibá, para atender aos comerciantes interessados no crédito emergencial.

O prefeito Augusto Castro destacou a importância de mais essa ajuda do Governo do Estado. “Agora é o momento de pensar na retomada da economia, de ajudar para que o comércio volte ao normal. Agradeço a todos que estão envolvidos nesta ação conjunta para reerguermos Itabuna. Estamos contando, inclusive, com a ajuda de outros estados como Sergipe, Minas Gerais e Espírito Santo, São Paulo. São dez estados unidos nesse esforço”, sintetiza.

Também participaram da reunião secretária municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, o representante da Bahiagás, Wenceslau Júnior, os presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Carlos Leahy, e da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), Mauro Ribeiro, além de representantes de entidades como a Maçonaria e clubes de serviços.

PREJUÍZOS

Ao comentar que estima para o comércio de Itabuna um prejuízo de mais de R$ 50 milhões, o presidente da CDL, Carlos Leahy, frisa que esse aporte oferecido pelo Governo do Estado chega na hora certa para que muitos comerciantes possam recomeçar. “Esse aporte ajudará muitos lojistas, principalmente porque, além dos prejuízos com as mercadorias, muitos estabelecimentos também tiveram prejuízos na estrutura física”, explicou.

Ele lamenta o fato porque “os comerciantes de Itabuna estavam otimistas com as vendas de final de ano, com uma expectativa de crescimento de 16% até o final de dezembro”. Já o presidente da ACI, Mauro Ribeiro, também ressaltou a importância do apoio. “Esse é o momento de recomeçar e oferecer condições para isso é de fundamental importância”.