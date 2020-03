Comerciantes de Itabuna queriam abrir em horário especial

O presidente da CDL de Itabuna, Carlos Leahy, disse agora há pouco ao Diário Bahia que teve diversas reuniões hoje para discutir os efeitos do Coronavírus no comércio local. Um desses encontros foi com o prefeito em exercício Fernando Vita, a quem foi solicitado horário especial para a abertura das lojas.

A proposta, negada por Vita, estabelecia a abertura do comércio das 9 às 15 horas. Ou seja, um turnão de seis horas. A princípio, segundo Leahy, o prefeito aceitou. Porém, algumas horas depois ele voltou atrás alegando recomendação de uma junta médica.

Portanto, de acordo com o decreto assinado por Fernando Vita, todo o comércio, com algumas exceções, será fechado já a partir deste sábado, 21. Os bancos, inclusive, também foram atingidos pelo decreto do prefeito itabunense, que foi enérgico nesta questão do combate ao vírus.

Na entrevista ao Diário Bahia, Carlos Leahy lembrou de alguns setores que vão abrir normalmente: farmácias, postos de combustíveis, revendedoras de água mineral, de bujão de gás, indústrias de produção de alimentos e clínicas para animais.

Da reunião na Prefeitura, participaram representantes da CDL, Associação Comercial e Sindicom.