Comércio de Ilhéus continua suspenso; cidade já tem 40 casos de Coronavírus

As atividades de todo e qualquer estabelecimento comercial e de instituições financeiras, com exceção daqueles considerados essenciais, continuam suspensas na cidade de Ilhéus nesta segunda (13). O último decreto municipal prorrogou e regula até terça-feira (14) o funcionamento do comércio de qualquer natureza, quando nova medida deve ser adotada pelo Gabinete de Crise da Prefeitura de Ilhéus.

Estruturado para a adoção de medidas de saúde pública, emergenciais e de prevenção, o Gabinete de Crise, diante da pandemia do novo coronavírus no município de Ilhéus, estará com o comitê reunido nesta segunda-feira (13) para a tomada de decisões a respeito das novas medidas que serão adotadas.

De acordo com o último levantamento informado pela secretaria municipal de saúde, a situação em Ilhéus é preocupante. A cidade conta com 11 novos casos confirmados de Covid-19, o que soma um total de 40 pessoas contaminadas na cidade, que possui cenário de transmissão comunitária.

O secretario estadual da saúde, Fábio Vilas-Boas, realizou um alerta nas redes sociais sobre o surto previsto para Ilhéus nesta semana e chamou a atenção dos ilheenses.

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, reiterou o alerta de Villas Boas solicitando que as pessoas mantenham o distanciamento social.