Comércio de Itabuna cobra implantação da Zona Azul

As entidades que representam o comércio de Itabuna cobram do Poder Público Municipal o andamento do projeto da Zona Azul, aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. A expectativa da classe empresarial é que a Prefeitura possa escolher a empresa que vai operar o sistema de estacionamento rotativo para disciplinar o trânsito no centro da cidade.

A alteração da Zona Azul de Itabuna, com emenda do vereador Erasmo Ávila, focando em novos empregos, foram votadas e aprovadas pelo Legislativo no mês de agosto. “O projeto foi aprovado pensando na mobilidade urbana, a na garantia da empregabilidade para o itabunense”, complementou Erasmo.

A expectativa do presidente do Sindicom, José Adauto Vieira, é que a Zona Azul volte a funcionar no menor tempo possível. Segundo ele, estão há mais de dois anos sem o sistema de estacionamento rotativo, o que tem provocado um desordenamento no trânsito.

“Só aumenta o número de veículos e o número de vagas permanece o mesmo. Então precisa fazer com que esse estacionamento seja rotativo e só a zona azul pode disciplinar isso”, destacou Adauto.

Necessidade urgente

O presidente da ACI, Mauro Ribeiro, explica que o comércio de Itabuna é um grande atrativo para as pessoas vindas de cidades circunvizinhas que visitam a cidade em busca dos serviços de saúde, educação e prestação de serviços.

“Contudo, o centro da cidade não comporta mais a quantidade de carros que existe atualmente. Nesse sentido, há uma necessidade urgente de a Prefeitura de Itabuna definir a empresa que vai operar o estacionamento rotativo”, pontuou Mauro.