Comércio de Itabuna destaca alta de 16,5% com vendas de junho

O movimento em lojas, hotéis, bares e restaurantes motiva um verdadeiro clima de comemoração no comércio de Itabuna. O cenário aquecido é destacado por entidades como a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), que vibra com o crescimento de 16,5% nas vendas de junho, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior.

Para o presidente da CDL, Carlos Leahy, a realização do ItaPedro (entre os dias 30 de junho e 03 de julho) veio coroar o cenário que favoreceu vários segmentos. “Nós apostamos todas as nossas fichas. Junho é um mês convidativo, com Dia dos Namorados e o próprio São João, mas as pessoas iam comprar para brincar fora de Itabuna. A comunidade esse tempo todo sem festas populares, existia uma demanda reprimida no sentido do entretenimento. Só temos a agradecer; o ItaPedro foi além das nossas expectativas”, comentou.

Junto com o presidente da ACI (Associação Comercial de Itabuna), Leahy compareceu ao evento que apresentou um balanço da festa. E pontuou sobre a teia de serviços cujos resultados são celebrados em função do forró de São Pedro. “Atendeu a categorias que em outras ocasiões não são muito contempladas, como comércio informal, com venda de comidas, bebidas, hotelaria, transporte, mototáxi, táxi, Uber, existe uma pulverização”, acrescentou.

O representante das entidades comerciais também anotou a importância de os salários terem sido pagos nesse período. “Foram 23 milhões de reais injetados em nossa economia, circulando em nosso comércio. Isso tudo contribuiu para que tivéssemos sucesso e esperamos que se consolide no calendário de Itabuna e continue o ItaPedro no próximo ano”, finalizou, em entrevista ao Diário Bahia.