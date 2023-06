Comércio de Itabuna está otimista com as vendas na semana do Ita Pedro – 2023

Faltam três dias para a 2º Edição do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil, festa junina realizada pela Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), de 29 de junho a 2 de julho, na Arena Zé Cachoeira, na Avenida Princesa Isabel, no Banco Raso.

Por conta disto, o comércio estima que as vendas aumentem ainda mais nesta semana, por causa do fluxo maior de pessoas que chegam a cidade ou se preparam para curtir as atrações da festa, que terá mais de 20 atrações, a exemplo de Wesley Safadão, Danniel Vieira, Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon, Dilsinho, Lordão, Cacau com Leite, Trio da Huana, dentre outros.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna, Carlos Leahy, disse que os segmentos mais aquecidos serão os de calçados, confecções e acessórios, além de transporte e serviços. “É uma semana tradicionalmente com baixo apelo de vendas, mas a festa do Ita Pedro vai mudar este cenário pela expectativa das pessoas”, ressaltou.

“Quem vier a Itabuna nos dias da festa terá uma gama de opções no centro e no Shopping Jequitibá, que concentra lojas dos mais variados segmentos e estilos. Para estimular ainda mais os consumidores, o colorido das bandeirolas espalhadas pela Avenida Cinqüentenário é um convite a mais, assim como a Vila do Forró montada na Praça Olinto Leone para imagens às redes sociais”, argumenta o dirigente da CDL.

Pelas estimativas de Leahy, na última semana antes do São João a alta nas vendas talvez tenha sido entre 7% a 8%. “Presumimos com base no crescimento econômico, que varia5% a 5,6%”, declarou. No entanto, a CDL só vai ter dados concretos sobre o faturamento no final desta semana, após uma pesquisa entre os lojistas.