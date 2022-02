Comércio de Itabuna fecha na segunda e terça-feira de Carnaval

O Sindicato dos Comerciários de Itabuna e o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do Município de Itabuna assinaram, terça-feira (15), aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2022, que garante a folga referente à terça-feira do Carnaval Oficial, dia 1º de março. Ficou estabelece que o comércio também não funcionará no dia 28 de fevereiro, uma segunda-feira. Tais datas já estavam definidas no aditivo à Convenção Coletiva assinada em 1º de outubro de 2021.

“O Sindicato dos Comerciários considera este acordo uma grande conquista. Temos certeza que esta folga será bastante comemorada por toda a categoria. Uma folga merecida para os comerciários e comerciárias que trabalham muito, ficam em pé o dia todo e nos períodos de datas comemorativas, têm horário para entrar, mas não têm horário para sair”, ponderou Joab Alves Batista, presidente da referida entidade sindical.

Acordo firmado

O citado acordo prevê que, ao trabalhar em horário estendido no sábado que antecede o dia das mães e o dia dos namorados, o comerciário recebe folga na segunda de Carnaval ao invés do pagamento em hora extra.

Já a terça-feira não vai funcionar e o trabalhador fica devendo uma carga horária de 8 horas para a empresa, que deverá utilizá-la conforme a necessidade de cada empresário, até o mês de junho. “Sendo assim, carnaval não é feriado. O comércio não funciona por conta de um acordo entre os sindicatos [patronais e de trabalhadores]”, explicou o presidente da ACI (Associação Comercial de Itabuna), Mauro Ribeiro.

Já o Shopping Jequitibá irá funcionar na segunda e terça-feira, apenas os seguintes empreendimentos: praça de alimentação, academia, farmácia e o Big Bom Preço.

Decretos

O governo do Estado da Bahia suspendeu o ponto facultativo, no qual o trabalhador do Estado terá que trabalhar. Diferente do município de Itabuna, onde foi decretado ponto facultativo até quarta-feira meio-dia. Da mesma forma, a Febraban comunicou que, conforme resolução do Banco Central, os bancos não funcionarão nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.