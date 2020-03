Comércio de Itabuna fechado por 15 dias

A partir deste sábado (21), torna-se ainda mais fechado o cerco de Itabuna contra a transmissão do coronavírus. O prefeito em exercício Fernando Vita incluiu no decreto de emergência o fechamento do “comércio em geral” pelo período de 15 dias.

Até então, a decisão valia para shopping, bares, restaurantes, academias, clubes, igrejas, indústrias e fábricas, por exemplo. Agora, também citam as galerias, eventos sociais, políticos, congressos, convenções, seminários, festas, formaturas, comemorações, além do comércio em geral, inclusive dos bairros, cursos e atividades bancárias.

A única ressalva exposta no decreto está nos serviços considerados essenciais à população, ligados a saúde, segurança, proteção e defesa civil. Deste contexto, obviamente, constam os itens de alimentação e medicamentos.