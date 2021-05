Comércio de Itabuna ganha novo empreendimento

Um charme! Assim está a Reis Tintas, de Thiago e Nadja Reis. O casal caprichou nos detalhes e deixou a loja sob o reflexo da modernidade; um ambiente confortável para receber os mais exigentes clientes da área da construção civil.

O comércio de Itabuna, portanto, foi brindado na tarde desta sexta-feira, 14, com esse novo empreendimento. Instalada no centro da cidade, a Reis Tintas oferece diversas opções de compra para quem gosta de brincar com as cores.

Enquanto recebiam os convidados para a inauguração, Thiago e Nadja comentavam sobre os diferenciais da loja, a qual, segundo eles, é especializada também em texturas com produtos exclusivos.