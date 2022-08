Comércio de Itabuna lança a Semana do Brasil no Shopping Jequitibá

Representantes de entidades ligadas ao comércio de Itabuna lançam nesta quarta-feira (31), às 18 horas, na Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá, a Semana do Brasil, que acontece em todo o país, e aqui em Itabuna a data definida para a ação é de 5 a 11 de setembro. A campanha terá grande adesão do setor comercial no município.

A iniciativa conta com o apoio de ACI, CDL de Itabuna, Sindicom, Shopping Jequitibá, Ampesba, Prefeitura de Itabuna, Associação de Bares e Restaurantes. Os representantes estiveram reunidos nesta segunda-feira, 29, na sede da Associação Comercial para definir detalhes da promoção. Durante a Semana Brasil, o Shopping Jequitibá estará com promoções e descontos especiais em todo o seu mix de produtos, além das áreas de lazer e entretenimento.

A Semana do Brasil é uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada que visa estimular o consumo e movimentar a economia. Durante o lançamento da campanha, dirigentes do setor comercial concederão entrevista coletiva à imprensa.