Comércio de Itabuna lança Semana do Brasil nesta quarta

Representantes de entidades ligadas ao comércio de Itabuna reúnem a imprensa local nesta quarta-feira, 31, às 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá, para falar sobre a adesão do setor à Semana do Brasil, que acontece em todo o país, de 05 a 11 de setembro.

A iniciativa conta com o apoio de ACI, CDL de Itabuna, Sindicom, Shopping Jequitibá, Ampesba, Prefeitura de Itabuna, Associação de Bares e Restaurantes. Os representantes estiveram reunidos segunda-feira, 29, na sede da Associação Comercial.

A Semana do Brasil é uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada, que visa estimular o consumo e movimentar a economia no mês de setembro. A ideia é que todos os empreendimentos possam aderir à campanha e oferecer descontos e promoções nesse período.