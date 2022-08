Comércio de Itabuna prepara Semana do Brasil

A Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI) e a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL anunciam, pelo segundo ano consecutivo, a adesão à campanha Semana do Brasil, que vai acontecer em todo o país, no mês de setembro. A campanha conta com a adesão do Shopping Jequitibá, além de bares e restaurantes.

O presidente da CDL, Carlos Leahy, se mostra otimista com crescimento do comércio local no 2º semestre deste ano: “Segundo ano que o comércio de Itabuna participa da Semana do Brasil. Esperamos um grande movimento com descontos e liquidação em todos os pontos da cidade. A Semana do Brasil abre o calendário das grandes promoções do segundo semestre, que conta também com a Black Friday, em novembro”, projetou Carlos, emendando com boas expectativas para a temporada de compras do final do ano.