Comércio de Itabuna reabre segunda-feira, informa Fernando Gomes

Após mais de 80 dias fechado, o comércio de Itabuna deverá reabrir as portas na próxima segunda-feira, 8. A informação foi confirmada há pouco pelo prefeito Fernando Gomes, em entrevista ao programa Balanço Geral, na TV Cabrália.

Segundo Fernando, serão estabelecidas regras, a exemplo de oferecer álcool em gel logo na chegada do cliente e uso de máscaras pelos funcionários dos estabelecimentos. “Quem não cumprir eu mando fechar”, avisou o prefeito.

Ele disse ter chegado à conclusão de que o período de fechamento do comércio em nada impediu o avanço dos casos de Covid-19 no município. Por isso, a decisão de autorizar que as lojas abram as portas.