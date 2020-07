Deverá ser publicado na tarde de hoje o decreto que autoriza a reabertura do comércio de Itabuna, a partir desta quinta-feira (9). Segundo o prefeito Fernando Gomes (PTC) disse há pouco à TV Santa Cruz, as lojas poderão funcionar das 9 às 15 horas.

Já o Shopping Jequitibá, assim como o transporte coletivo e as academias, deverão ganhar autorização para reabrir na próxima semana. (Mais informações em seguida)