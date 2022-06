Comércio já projeta ganho com festa de São Pedro nos próximos dias

A realização do ITAPEDRO, festa a partir de 30 de junho, já trouxe planos otimistas para as principais entidades do comércio. ACI (Associação Comercial e Empresarial de Itabuna), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sindicom (Sindicato do Comércio Varejista) já vislumbram o fortalecimento da economia em todos os segmentos.

O presidente da CDL, Carlos Leahy, falou em nomes das citadas entidades, durante o lançamento do forrobodó grapiúna, na última quarta-feira (1º). Segundo ele, nos próximos dias a cidade estará decorada com motivos juninos e já estão projetados os ganhos para os principais ramos da economia (comércio e serviços).

A exemplo do que projeta o Executivo, eles demonstram ter consciência dos lucros para as lojas, hotéis, restaurantes, bares, vendedores ambulantes, enfim, para toda uma rede de prestação de serviços atrelados ao aquecimento do turismo.