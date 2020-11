Comissão de Transição de Itabuna visita Creadh e Fundação Marimbeta

O vice-prefeito eleito de Itabuna, Enderson Bruno dos Santos (Guinho) visitou nesta sexta-feira, 27, o Centro de Reabilitação e Desenvolvimento Humano (Creadh), da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Inglaterra, nº 104, bairro São Judas Tadeu, como representante da Comissão de Transição Municipal nomeada, depois de indicação do prefeito eleito Augusto Castro. Também foram visitadas unidades da Fundação Marimbeta Sítios da Integração da Criança e do Adolescente.

Na visita ao Creadh, acompanhada pelos representantes da Associação Grapiúna do Paraplégico (AGP), Bruno Santos Santana, presidente, e pelo diretor Claudinei da Silva Santos, o vice-prefeito eleito recebeu documento com solicitações de melhoria para a unidade especializada de atenção às pessoas com deficiência para a inclusão na educação, esporte e acessibilidade. Na oportunidade, Enderson Guinho reafirmou compromissos da futura gestão do prefeito eleito Augusto Castro.

Na Fundação Marimbeta, Guinho e a advogada Janaína Alves de Araújo se reuniram com a atual direção da instituição dedicada à educação e assistência de crianças e adolescentes e depois visitaram unidades nos bairros Antique, Fonseca, Santa Inês e São Pedro. O vice-prefeito, que ainda atua no mandato de vereador, disse que é compromisso do prefeito Augusto Castro fortalecimento da Fundação.

“Como defensor das políticas públicas para juventude, criança e adolescente estarei ao lado do prefeito e da gestão da Fundação Marimbeta para que os serviços dos sítios educacionais e profissionalizantes dos sítios sejam referência”, disse o vice-prefeito eleito. Também integram a Comissão de Transição o advogado Álvaro Luiz Ferreira dos Santos, o empresário Ronaldo Abude Eustáquio da Silva, e o contabilista Almir Miranda Fernandes Júnior.