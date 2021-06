Comissão decide ampliar distribuição da vacina Janssen por toda a Bahia

As próximas doses das vacinas contra Covid-19 fabricadas pelo laboratório Janssen que chegarem à Bahia serão destinadas aos 417 municípios baianos. A decisão foi aprovada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite realizada na manhã desta terça-feira (29). A primeira remessa havia sido distribuída apenas para os municípios da Região Metropolitana de Salvador, Conde, Saubara e Santo Amaro.

O secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, garantiu que o Governo do Estado continuará garantindo que as vacinas sejam enviadas ao interior no menor tempo possível. “Vamos usar toda a infraestrutura do Estado para entregar as vacinas rapidamente”, afirma Fábio Vilas-Boas.

Reserva para prioridades

Ficou definido também, durante a reunião da CIB, que será destinado o mínimo de 10% das doses para os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e também em resolução CIB. Os municípios que já concluíram os grupos prioritários poderão utilizar 100% das doses de forma escalonada, por idade. (Fonte: Ascom Sesab)