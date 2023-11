Como as apostas handicap são aplicadas em eventos esportivos reais?

Imagine um apostador novato, completamente perdido ao acessar uma grande casa de apostas pela primeira vez. Esta é uma das situações mais comuns no mercado de apostas esportivas. O fato dele estar perdido é entendível: afinal estas plataformas oferecem uma bela variedade de eventos, modalidades e, principalmente, tipos de apostas, deixando a página de qualquer esporte abarrotada de dados.

Mesmo que este apostador comece do jeito correto e escolha um ou dois tipos de apostas mais simples, terá de abrir exceções para que possa passar para o próximo nível. Afinal, em alguns casos, é necessário recorrer a um tipo de aposta como forma de tornar as odds de um evento mais simples, em odds mais atraentes. É neste ponto que as apostas handicap se destacam.

Apesar de parecer ser um tipo de aposta muito complexo, o handicap pode ser a chave para que o apostador iniciante tenha resultados acima da média. Neste artigo nós vamos aprender a utilizar o handicap e suas funcionalidades da forma correta em suas apostas esportivas.

O que é o handicap?

Uma situação comum em qualquer esporte, é uma partida em que uma equipe tem qualidade técnica muito mais alta que a sua equipe desafiante. Nestes casos, as apostas simples como 1X2 em casas de apostas acabam apresentando odds bem baixas, tornando-se pouco atrativas para qualquer apostador.

É neste tipo de situação que o handicap se configura como o tipo de apostas certo para utilizar, já que é uma variedade de aposta que define uma desvantagem em determinado aspecto para o time mais qualificado, de modo que as coisas fiquem um pouco mais interessantes, transformando as odds em mais atrativas.

Existem dois tipos de handicap:

Handicap europeu

Este é um tipo de handicap pouco popular, já que oferece apenas dois cenários para o apostador, onde se pode somente vencer ou perder a sua aposta.

Handicap asiático

Este é o handicap mais procurado, pois entrega cenários neutros que podem ocorrer na partida, o que dá a possibilidade de o apostador receber o seu investimento de volta total ou parcialmente.

Como utilizar o handicap?

As casas de apostas confiáveis licenciadas por grandes instituições reguladoras, como o eCOGRA, utilizam um sistema para que possam controlar os valores apresentados para determinadas situações da partida. Geralmente, uma tabela como a que vimos anteriormente, representa como o handicap asiático funciona e os seus resultados.

O apostador deve estar interessado nos sinais aplicados em cada evento esportivo aplicado no handicap, já que o sinal de menos significa que existe uma desvantagem aplicada. O sinal de positivo, uma vantagem aplicada. O zero, por sua vez, funciona como empate e anula a aposta.

Ao observar um painel que apresenta as opções de aposta handicap asiático, o apostador pode se sentir perdido: afinal, são diversos números diferentes em desvantagens e odds apresentadas. Se forem em apostas ao vivo, estes números podem mudar em tempo real, o que torna o cenário um pouco mais caótico.

Mas, calma! A chave para o sucesso no handicap é o mesmo aplicado em qualquer outro tipo de aposta: a avaliação da partida deve ser feita de forma literal e direta. O apostador precisa avaliar a posição de cada time, tanto do azarão, quanto do time favorito, para que possa escolher uma das categorias, bem como o nível de desvantagem que deseja aplicar para obter odds suficientemente interessantes.