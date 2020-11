Como manter a saúde mental em tempos de pandemia

Medo, ansiedade, tristeza, insegurança. Estes têm sido sentimentos presentes em nosso dia a dia desde o início da pandemia do novo coronavírus. Um período de incertezas que vem trazendo diversas consequências. Entre elas, o aumento no número de pessoas com problemas emocionais. É o que relata a psicóloga Caroline Pereira da Silva, da ViverClin.

Em entrevista, ela destaca a importância de manter o equilíbrio emocional e dá dicas práticas de como manter a saúde mental, mesmo em meio ao turbilhão de acontecimentos a que estamos expostos. Confira:

Em tempos de pandemia, tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Mas como manter um equilíbrio emocional com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo?

É preciso manter a calma e a sensatez para não deixar que o medo e as incertezas dominem suas emoções. Para isso, mantenha contato. Conversar com amigos e familiares é uma boa forma de manter o equilíbrio, sendo possível compartilhar as angústias geradas pela pandemia e fortalecer vínculos. É necessário reenquadrar os planos e estratégias de vida, seguir produzindo planos de forma adaptada às condições associadas à pandemia, bem como retomar experiências e habilidades usadas em tempos difíceis do passado, a fim de gerenciar as emoções durante esse período.

Em seu trabalho, você notou o aumento no número de casos de pessoas com problemas emocionais?

Sim. O medo do vírus, o isolamento social, as mudanças abruptas, a crise financeira e as incertezas quanto ao futuro impulsionaram um maior desgaste emocional e uma eliminação dos recursos de saúde mental como a liberdade, o lazer e a interação social. Isso ocasionou um aumento significativo no número de pacientes com quadros de depressão, ansiedade e estresse.

Como evitar que os acontecimentos ao nosso redor prejudiquem a nossa saúde mental?

Todos nós queremos estar atualizados, mas é necessário um tempo de inatividade. Tente se informar em momentos específicos, de uma a duas vezes ao longo do dia, através de fontes oficiais e confiáveis. O fluxo constante de notícias gera preocupação e estresse, sendo prejudicial à saúde mental.

Quais medidas práticas podem ser tomadas diariamente para evitar problemas emocionais?

1 – Alimente-se de forma saudável e pratique atividade física. O principal fator de uma mente e corpo saudáveis é ter uma dieta equilibrada, junto com a prática de exercícios físicos. Por meio da atividade física é possível garantir o aumento da disposição para realizar outras tarefas, a melhora da qualidade do sono, do humor, dos quadros depressivos, da autoestima e da sensação de bem-estar, além da redução da ansiedade e do estresse.

2 – Cuide bem do seu sono: A manutenção do horário que você dorme e acorda todos os dias, mesmo aos finais de semana e feriados, tem impacto positivo no funcionamento do sono. Se você conseguir manter um padrão de sono de qualidade, acordará restaurado no dia seguinte, com mais energia e foco para suas atividades, bom humor e com seu sistema imunológico fortalecido.

3 – Cuide dos pensamentos: Tente identificar os pensamentos que podem causar desconforto. Pensar constantemente em eventos negativos causa muito sofrimento. A meditação pode te ajudar a descansar a mente, além de diminuir os níveis de ansiedade e estresse.

4 – Estabeleça e mantenha uma rotina diária: É muito importante manter uma rotina diária, pois a falta de rotina pode desorganizar o seu organismo, desregulando o sono, provocando cansaço, alterando o apetite e o estado de humor. Então, estabeleça um horário para dormir, acordar, trabalhar, ter suas refeições diárias e fazer atividades que promovam bem-estar.

Problemas emocionais podem prejudicar, também, a nossa saúde física?

Sim. Problemas emocionais podem ter um impacto negativo sobre a saúde física, levando a um aumento do risco de algumas condições. Uma saúde mental fragilizada pode provocar a queda nas defesas do organismo, tornando-o mais suscetível a vírus e doenças.

Que conselho você dá para as pessoas que estão sofrendo, angustiadas com toda essa situação de pandemia?

É necessário buscar formas de aquietar a mente. Acreditar apenas nos aspectos ruins e ressaltar somente as dificuldades pode ocasionar uma inflação do estado de pessimismo, que não é nada bom para o indivíduo. Temos que aprender a reconhecer as diversas potencialidades de cada situação que vivemos para, assim, desenvolvermos as multiplicidades de experiências: a solidariedade, a mudança de perspectiva e a valorização da vida.

Estamos em um tempo de novos aprendizados. Devemos aproveitar esta situação para explorar nossas capacidades, nos descobrindo em tarefas e condutas que não havíamos experimentado anteriormente. O momento de crise sempre leva as pessoas a um limite, mas são situações como estas que também podem levar as pessoas a encontrarem melhores ferramentas para lidar com suas emoções e ajudar o próximo.

É importante ressaltar que sentimentos como angústia, tristeza e preocupação são normais durante uma pandemia. Mas, caso o indivíduo perceba que está extremamente sobrecarregado, ansioso ou depressivo, é preciso procurar ajuda profissional.

Sobre a ViverClin

Caroline Pereira atende na ViverClin, uma clínica médica e ocupacional de Itabuna. Além de atendimento psicológico, a ViverClin também oferece consultas com nutricionista, clínico geral, médico cirurgião, cardiologista, geriatra, gastroenterologista, ginecologista e oftalmologista. E a expectativa é de que em breve novos especialistas passem a integrar a equipe médica.

Localizada no Centro de Itabuna, a clínica conta com médico do trabalho e realiza exame admissional, periódico, de mudança de função, de retorno ao trabalho e demissional.

Já para as empresas, oferece a implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), Programa de Conservação Auditiva (PCA), além de Laudo Ergonômico.

Com uma estrutura física que assegura conforto e segurança aos pacientes, a ViverClin também realiza uma variedade de exames diariamente: eletrocardiograma, eletroencefalograma, acuidade visual, audiometria, raio-x, ultrassonografia, espirometria, exames laboratoriais e toxicológico.

A clínica fica localizada na avenida Duque de Caxias, número 233. O telefone para o contato é (73) 3211-1506 ou (73) 98848-9978 (WhatsApp e ligações).