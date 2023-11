Como proteger os seus dados pessoais em cassinos online?

Para a grande maioria dos jogadores inseridos em uma jornada nos jogos de cassino online, nem passa pela cabeça que os seus dados são muito valiosos, em vários sentidos. Afinal, se pensarmos bem, entregamos diversos de nossos dados pessoais e até financeiros para as plataformas de cassino online na qual escolhemos nos cadastrar.

Infelizmente, um mercado com números de usuários e faturamento tão expressivos acaba atraindo plataformas e indivíduos mal-intencionados. Por isso, em um cassino online Brasil, é necessário tomar alguns cuidados e precauções, como forma de se proteger e não acabe caindo em um golpe, ou tendo os seus dados roubados, o que pode ser pior.

Para que você não seja mais uma vítima listada nas estatísticas negativas deste mercado, separamos neste artigo as principais e mais importantes dicas para proteger os seus dados, como forma de garantir uma jornada tranquila. Acompanhe-as com atenção: todas podem ser aplicadas imediatamente, para que você se proteja o mais rápido possível e de maneira eficiente.

Como proteger os seus dados em cassinos online?

Não é preciso pesquisar a fundo para encontrar relatos de jogadores que foram vítimas de inúmeros golpes e roubos de dados na indústria de cassinos online. Infelizmente estes são mais comuns, sendo algo mais próximo do que a grande maioria dos jogadores imagina.

Por isso, é importante tomar providências de precaução. Separamos abaixo as dicas mais importantes deste mercado para que os seus dados não sejam utilizados ou roubados. Confira:

Escolha um cassino online confiável e seguro

Pode parecer óbvio, mas muitos usuários não avaliam o cassino online de forma correta antes de escolhê-lo e se cadastrar. É importante que a plataforma seja devidamente licenciada por uma entidade responsável como a MGA, com licença ativa e com número visível para consulta.

Como forma de proteger contra ataques de hackers, a plataforma deve oferecer, ao menos, as ferramentas básicas de proteção de dados: o certificado SSL e o protocolo HTTPS. Estas ferramentas devem estar ativas e atualizadas. O jogador também pode verificar se o cassino oferece outras soluções personalizadas de proteção.

Defina uma senha forte

Uma dica simples e poderosa é a criação de uma senha forte para a sua conta de cassino online. Muitos dos golpes aplicados pelos hackers são relacionados ao acesso à conta através da pesquisa e descoberta do código de acesso, para o roubo de fundos ou de dados na conta.

Defina uma senha de, pelo menos, 8 caracteres, que inclua caracteres especiais e números, como forma de dificultar uma tentativa de hackeamento da sua conta. Além disso, muitos especialistas indicam a mudança de senha, pelo menos, a cada 6 meses.

Escolha métodos de pagamento que necessitam de poucos dados

Os dados de pagamento são os mais procurados pelos indivíduos mal-intencionados neste mercado, já que podem entregar acesso a contas bancárias e fundos digitais. Por isso, o jogador pode optar por métodos de pagamento que não necessitem de muitos dados pessoais para funcionar, como é o caso do Boleto ou do PIX.

Caso escolha outro, deve ter certeza de que aquele método pode oferecer um bom nível de segurança e confiabilidade em seus depósitos e saques.

Cuidado com links suspeitos

Um dos golpes mais antigos da internet, e que ainda funcionam com certa eficiência até hoje, são vírus e outros tipos de malwares. Eles são disfarçados como links e imagens em algum conteúdo enviado. O objetivo geral destes vírus e malwares é simples: o clique.

Uma vez que o jogador clique no link, este malware poderá ter acesso a diferentes dados delicados em seu dispositivo móvel ou computador pessoal. Estes links podem ser enviados através do e-mail, sms, whatsapp, redes sociais e etc.

Geralmente são mensagens que oferecem algo ou têm algum caráter de urgência baseado no medo, ou desejo, estratégias para fazer com que o jogador clique. Portanto, fique atento a endereços de e-mail suspeitos, marcas mal feitas e outros sinais.