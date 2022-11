Comprovante de vacinação exigido na busca de emprego

O SineBahia, com unidade no Shopping Jequitibá, em Itabuna, exige que candidatos em busca de emprego apresentem comprovante de vacinação com três doses contra covid-19. A exigência atende ao decreto estadual n°21.744, de 28 de novembro de 2022.

Há oportunidades para níveis fundamental, médio e técnico. Para buscar uma das dez vagas como operador de telemarketing ativo, por exemplo, não é necessário ter experiência. Mas é necessário ensino médio completo. Da mesma forma, as duas vagas para pessoa com deficiência (PCD) não exigem experiência.

Veja a lista completa.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Conhecimento e habilidade com informática

01 VAGA

MANICURE NAIL DESIGN

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com nail design para alongamentos em gel

02 VAGAS

MANICURE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com manicure simples

02 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Rotinas de Departamento Pessoal e notas fiscais

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Acima de 18 anos

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS