Comunidade do Maria Pinheiro recebe USF Dr. Cândido Pereira requalificada

A comunidade do Maria Pinheiro recebeu na manhã de segunda-feira, dia 29, a Unidade de Saúde da Família Dr. Cândido Pereira requalificada pela Prefeitura de Itabuna. A cerimônia de bênção e reinauguração da USF, que atende os moradores do bairro e áreas adjacentes contou com a presença do Padre Diego Americano, que fez a leitura do evangelho e deu uma bênção especial.

A USF Dr. Cândido Pereira passou por uma ampla obra de requalificação com recursos do próprio município, que deu uma nova cara à unidade, além de conforto e dignidade aos funcionários e à comunidade que utiliza os serviços. Entre as intervenções, houve a reforma do telhado, pintura, revisão geral das redes hidráulica e elétrica, novo mobiliário, computadores em todas as salas e painel eletrônico para melhor direcionar o atendimento e acolher a comunidade.

“Estou muito satisfeita com o resultado desta obra e já quero usar logo os serviços do posto. Vim no dia da inauguração saber para quando posso marcar meus exames”, contou Railda Santos de Jesus, moradora da Rua Nossa Senhora Aparecida. Já Verônica Castro também visitou a unidade para ver o resultado de exames. “Ficou tudo muito organizado e bonito. Essa unidade estava precisando dessa atenção”, disse.

A cerimônia também contou com a presença da comunidade, funcionários da unidade, convidados e dos secretários municipais Rosivaldo Pinheiro (Governo), Lívia Mendes Aguiar (Saúde) e Lânia Peixoto (subsecretária), Moisés Figueiredo (Gestão e Inovação), José Alcântara Pellegrini (Esportes e Lazer), Major Fábio Santana (ARSEPI) e Marcone Amaral (dir. presid. HBLEM).

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, aproveitou o momento para agradecer o empenho de todos envolvidos no processo de requalificação da USF. “Sabemos a importância de investir na Atenção Primária e é por isso que seguimos num processo de reestruturação das unidades de saúde do município. Aproveito para agradecer o empenho de toda equipe que tem se dedicado à melhoria dos serviços prestados à comunidade”, disse.

O secretário de Governo, Rosivaldo Pinheiro, chamou a atenção para os desafios enfrentados pela gestão municipal desde o início, quando passou pela pandemia da Covid-19 e enchente de dezembro de 2021, a maior dos últimos 50 anos, que provocou danos em 40% da cidade.

“Seguimos vencendo os desafios, porque para nós não tem faltado, enquanto gestão, o senso de responsabilidade. Mas é preciso entender que não basta só à gestão fazer. É preciso que a comunidade entenda, acolha e seja parte das ações do município para que possamos elevar Itabuna a uma posição de respeito e desenvolvimento ainda mais alta”.